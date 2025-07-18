Академик РАН Солдатенко указал на перспективы овощей заменить лекарства

По его словам, современные селекционеры создают новые сорта и гибриды с высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Он подчеркнул, что работа селекционера стала интереснее благодаря достижениям биотехнологии и генетики.

Специалист рассказал о новом направлении в Федеральном научном центре овощеводства — овощи не только как пища, но и как лекарство. Цель — создать новые сорта с повышенным содержанием антиоксидантов и витаминов. Солдатенко указал на перспективу плодовых культур заменить химические препараты в будущем, добавил сайт KP.RU.