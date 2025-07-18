Академик РАН Солдатенко указал на перспективы овощей заменить лекарства

В программе «Время науки» на радио «КП» обсуждалось будущее сельского хозяйства. Участником беседы стал академик РАН, директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко.
По его словам, современные селекционеры создают новые сорта и гибриды с высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Он подчеркнул, что работа селекционера стала интереснее благодаря достижениям биотехнологии и генетики.
Специалист рассказал о новом направлении в Федеральном научном центре овощеводства — овощи не только как пища, но и как лекарство. Цель — создать новые сорта с повышенным содержанием антиоксидантов и витаминов. Солдатенко указал на перспективу плодовых культур заменить химические препараты в будущем, добавил сайт KP.RU.
Пятерых нелегальных мигрантов задержали в Балашихе
Книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде изъяли из продажи в Польше
В Кремле позитивно отнеслись к желанию Зеленского активизировать переговоры
Районный дом культуры в Ногинске вошел в новый пилотный проект «Умный ДК»
Клуб «Активное долголетик» из Богородского округа побывал на фестивале спорта
Новую дорогу проложили в деревне Калитино Богородского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте