Академик РАН Петрукович заявил, что Венера может быть потенциальной зоной для жизни

Директор Института космических исследований РАН, академик РАН Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что Венера может быть потенциальной зоной для жизни. Об этом написал KP.RU .

По словам ученого, предстоит изучить грунт, вулканическую активность, геологическую историю и состав атмосферы Венеры. Петрукович обратил внимание на то, что, несмотря на высокую температуру у поверхности планеты, на высоте примерно 50 километров условия уже более пригодны для жизни: около 40 градусов тепла и давление порядка одной атмосферы.

Состав атмосферы, признал Петрукович, не радует — сера, углекислый газ, однако эти условия не сильно отличаются от земных вулканических источников, где обитают специфические бактерии.