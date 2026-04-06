Академик РАН Петрукович отметил, что человечество обречено уходить в космос

Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что человечество обречено уходить в космос. Об этом написал KP.RU .

По словам ученого, в противном случае человечество упрется в «синдром Греты Тунберг», когда придется жестко ограничивать потребление энергии и ресурсов на Земле.

Петрукович отметил, что, хотя количество жителей планеты сейчас стабилизируется, объем потребляемой энергии непрерывно растет. Поэтому энергоемкие производства неизбежно придется выносить за пределы Земли.