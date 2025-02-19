Ядро Земли не прекратит своего вращения и не изменит направление, а лишь замедлится до такой степени, что его скорость сравняется со скоростью вращения поверхности планеты, после чего оно начнет немного отставать от нее. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал руководитель направления магнетизма Земли и планет Института земного магнетизма РАН Валерий Петров.

Сообщения в СМИ о выводах научной статьи, опубликованной в журнале Nature, указывают на возможное замедление и даже остановку вращения внутреннего ядра Земли к 2040 году. Ранее подобные изменения уже наблюдались в период между 2009 и 2020 годами благодаря исследованиям китайских ученых.

Петров, комментируя эту новость, указал на неправильное понимание данного феномена. По его словам, полное прекращение вращения ядра или смена направления его движения невозможны. Прогнозирование влияния изменений скоростей вращения ядра и земной поверхности на планету крайне затруднительно, поскольку различия в этих скоростях незначительны.

Несмотря на возможные колебания в скоростях вращения, заметные последствия для Земли будут проявляться лишь в далеком будущем, заключил ученый.