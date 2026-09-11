Академик РАН Нетесов заявил, что клещи с новым китайским вирусом встречаются в Приморском и Хабаровском краях

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов рассказал Zvezdanews , что ареал обитания клещей, зараженных новым китайским вирусом ALTNV, не охватывает большую часть России. Они встречаются только в Приморском и, возможно, в Хабаровском краях.

Вирус ALTNV передается через укусы клещей и может вызвать высокую температуру, расстройство желудка и слабость. В сочетании с другим заболеванием он может привести к летальному исходу.

По словам Нетесова, российские вирусологи провели исследования и выяснили, что в собранных клещах нет вируса Даби, который стал одним из источников нового патогена. Вирус ALTNV еще мало изучен, поэтому на данный момент лечения от него нет.

Daily Mail сообщает, что уже более 320 человек заразились новым вирусом. Заболевшие только вирусом ALTNV полностью выздоравливали, но при одновременном заражении с другим клещевым вирусом — DBV — у пациентов возникали осложнения с легкими и почками, были зафиксированы летальные случаи.