Академик РАН Логунов рассказал о перспективах увеличения продолжительности жизни

Академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов в интервью KP.RU поделился мнением о возможности продления жизни человека.

По словам ученого, средняя продолжительность жизни значительно увеличилась благодаря таким достижениям, как изобретение антибиотиков, массовая вакцинация и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Мы сделали огромный скачок в продлении средней продолжительности жизни от 35 лет где-нибудь в XV веке до 75, а в некоторых странах и свыше 80 лет», — отметил академик.

Однако сейчас, по его мнению, возможности для дальнейшего значительного увеличения продолжительности жизни исчерпаны. Теперь цель — продлить жизнь не на десятилетия, а на годы, причем качественные и здоровые. Для этого требуются значительные инвестиции в медицину и социальную сферу.

Ученый признал, что генетика играет важную роль в продолжительности жизни, но подчеркнул, что наследственные заболевания могут помешать прожить до 120 лет. Образ жизни также имеет огромное значение.

В целом, по словам академика, продолжительность жизни зависит от множества факторов, и сегодня невозможно точно определить, проживет ли 60-летний человек 120 лет или нет. Продлить жизнь на 40–50 лет, к сожалению, пока невозможно.