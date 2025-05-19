Академик РАН Камалов рассказал, что женщины живут дольше мужчин из-за особенностей генетики

В России рождается больше мальчиков, чем девочек, однако после 60 лет число мужчин резко сокращается. Женщин старше 70 лет втрое больше, чем мужчин. О причинах демографической разницы сайту kp.ru рассказал академик РАН, директор Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

Как отметил ученый, причина кроется в особенностях генетики: у женщин двойная Х-хромосома обеспечивает резерв здоровья, которого лишены мужчины. Важную роль играет слабый иммунитет и отсутствие защиты эстрогена, поддерживающего здоровье сердца и сосудов.

По данным специалиста, мужчины умирают раньше из-за повышенного уровня смертности во всех возрастных группах. Решение проблемы — профилактика заболеваний и регулярные медосмотры.