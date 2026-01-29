Академик РАН Горелов заявил, что сравнивать вирусы Нипах и COVID-19 некорректно

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в интервью «Известиям» заявил, что сравнение вируса Нипах с COVID-19 некорректно. По его словам, механизмы распространения этих вирусов существенно различаются.

Ученый пояснил, что источником инфекции Нипах являются летучие мыши, которые переносят вирус бессимптомно. Вирус Нипах не относится к числу высококонтагиозных инфекций, в отличие от COVID-19, который передается воздушно-капельным путем и имеет высокий уровень заразности.

«Если в обществе есть неиммунный человек, при встрече с таким высококонтагиозным вирусом он заболевает. Нипах к таким вирусам не относится, потому что, как уже отмечалось, от человека к человеку он, к счастью, не передается», — заключил академик РАН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула низкий уровень риска дальнейшего распространения вируса Нипах, однако отметила вероятность новых вспышек из-за недостаточной изученности вируса.