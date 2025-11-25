Академик РАН Черепащук заявил, что внеземной объект 3I/ATLAS — это комета, а не инопланетный корабль

Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук заявил в интервью ИА НСН , что внеземной объект 3I/ATLAS — это комета, а не инопланетный корабль.

Ранее ученый Гарвардского университета Ави Леб высказал предположение, что негравитационное ускорение объекта 3I/ATLAS могло быть связано с его инопланетным происхождением. По мнению Леба, 3I/ATLAS может быть «материнским кораблем», предназначенным для десантирования на Юпитер технологических устройств.

Однако Анатолий Черепащук подчеркнул, что два предыдущих открытых межзвездных объекта не имели отношения к инопланетянам.