Академик РАН Чехонин рассказал, что почти два миллиарда человек страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Почти два миллиарда людей на планете страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Особенно это проявляется у лиц старше 50–60 лет, сообщил академик, заместитель президента РАН Владимир Чехонин на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни». Слова ученого привел сайт KP.RU .

Директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России Антон Назаренко рассказал, что в России за последние пять лет у людей старше 60 лет количество случаев заболеваний костно-мышечной системы выросло на 34%, а впервые выявленных — на 44%.

Заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Андрей Гринь назвал три основные причины заболеваний позвоночника: малоподвижный образ жизни, избыточный вес и отсутствие регулярных тренировок. Он подчеркнул, что здоровье позвоночника зависит от мышечного каркаса спины.

Врачи могут помочь человеку остановить или замедлить прогрессирование болезни, но многое зависит и от самого пациента. Важно объяснить людям значимость укрепления мышц спины, чтобы предотвратить боли и заболевания позвоночника.