Академик Гулев связал неточность прогнозов погоды с задержкой влаги в облаках

Долгосрочные прогнозы погоды часто оказываются неточными — обещают солнце, а идет дождь. У этого явления есть научное объяснение, заявил академик РАН Сергей Гулев в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, предел предсказуемости погодных условий имеет ограничения из-за возможности задержки влаги в облаках.

«Не обязательно капли должны в виде дождя немедленно упасть на землю, они могут существовать в облаках, а пролиться через два часа либо жить в атмосфере до 10 суток», — пояснил ученый.

Когда старая влага выпадает и формируется новая, система «сбрасывает» исходные условия, из-за чего долгосрочные прогнозы теряют точность, добавил специалист.