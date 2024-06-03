Академик Эйсмонт назвал парад планет красивым явлением, вовсе не несущим никаких последствий для Земли

В понедельник, 3 июня, пройдет так называемый парад планет: все небесные тела Солнечной системы выстроятся в одну линию. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, это необычное явление никак не отразится на Земле. Ни сама планета, ни ее жители не почувствуют никаких последствий.

«Происходит оно из-за того, что планеты движутся вокруг Солнца с разными линейными и угловыми скоростями и в какой-то момент выстраиваются в один ряд», — заявил эксперт.

Он добавил, что парад планет будет проходить на протяжении нескольких дней. Эйсмонт также отметил, что явление это достаточно красивое, если иметь возможность за ним наблюдать.

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте