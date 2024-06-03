Академик Эйсмонт назвал парад планет красивым явлением, вовсе не несущим никаких последствий для Земли

В понедельник, 3 июня, пройдет так называемый парад планет: все небесные тела Солнечной системы выстроятся в одну линию. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, это необычное явление никак не отразится на Земле. Ни сама планета, ни ее жители не почувствуют никаких последствий.

«Происходит оно из-за того, что планеты движутся вокруг Солнца с разными линейными и угловыми скоростями и в какой-то момент выстраиваются в один ряд», — заявил эксперт.

Он добавил, что парад планет будет проходить на протяжении нескольких дней. Эйсмонт также отметил, что явление это достаточно красивое, если иметь возможность за ним наблюдать.