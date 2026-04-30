Академик Чумаков сообщил об опасности вирусов, скрывающихся в старых могильниках

Молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков в интервью RT рассказал о вирусах, обнаруженных в вечной мерзлоте и старых могильниках.

По его словам, многие вирусы, скрывающиеся в вечной мерзлоте, безопасны для человека, чего не скажешь о тех, что остаются в могильниках.

«Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то. <…> Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», — объяснил специалист.

Академик также добавил, что в вечной мерзлоте были найдены очень интересные и крупные вирусы, которые 40 тысяч лет жили у амеб и не представляют опасности для человека.