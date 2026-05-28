AJPC: снижение уровня холестерина в перспективе защитит от инфаркта

Специалисты определили, что снижение уровня «плохого» холестерина на ранних этапах может существенно уменьшить риск развития инфаркта и инсульта. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Согласно исследованиям, снижение LDL всего на 0,36 ммоль/л у людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний сокращает вероятность тяжелых сердечно-сосудистых событий примерно на 25%. Пациентам, лечение которых начинается позже, требуется снижать уровень холестерина почти в восемь раз сильнее для достижения аналогичного эффекта.

Ученые поясняют, что атеросклероз развивается постепенно и может долгое время оставаться незамеченным. Холестерин накапливается на стенках сосудов, образуя бляшки, которые со временем могут разрушаться, добавила «Свободная пресса».