aif.ru: матчa‑латте может вызывать бессонницу и нервозность

Матча-латте — напиток на основе зеленого порошкового чая, который становится все более популярным. Он содержит ценные вещества, такие как антиоксиданты, аминокислоты и другие нутриенты, но ученые предупреждают о возможных рисках при его чрезмерном употреблении, сообщил aif.ru со ссылкой на данные немецких врачей.

При чрезмерном употреблении матча-латте может вызывать бессонницу и нервозность из-за содержания кофеина, а также проблемы с желудком. Кроме того, в некоторых порошках были обнаружены алюминий и даже следы свинца.

Немецкие диетологи рекомендуют не пить матча-латте чаще двух-трех раз в день и следить за качеством порошка, выбирая проверенные бренды. В целом, при умеренном употреблении и сочетании с полноценным питанием матча-латте может быть полезной частью рациона.