aif.ru: для большинства людей одно яйцо в день безопасно и полезно

Специалисты в области диетологии из Германии выяснили, что употребление одного яйца в день может положительно сказаться на организме человека. Важное условие — отсутствие серьезных проблем с уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил aif.ru со ссылкой на t-online .

Для большинства людей употребление одного яйца в день безопасно и полезно. Однако эксперты рекомендуют не сочетать яйца с жирными продуктами, такими как бекон или колбаса, поскольку это может увеличить нагрузку на сердце и сосуды. Тем, у кого диагностировано ожирение, нарушения липидного обмена или сердечно-сосудистые заболевания, следует ограничить потребление яиц до трех-четырех в неделю.

Диетологи подчеркивают, что яйца лучше всего употреблять в составе сбалансированного рациона вместе с овощами, крупами и другими источниками белка.