Агроном Воробьев заявил, что появление в российских магазинах арбузов-гигантов весом более 50 кг вряд ли станет массовым

В российских магазинах появились арбузы-гиганты весом более 50 килограммов. Как рассказал Life.ru биолог и агроном Михаил Воробьев, такие плоды вырастают из-за подходящего сорта, теплого климата и грамотного ухода.

По словам эксперта, размер арбуза зависит от нескольких факторов. Во-первых, от сорта: есть крупноплодные разновидности, например «Каролина Кросс» или «Русский размер». Во-вторых, важны климатические условия выращивания, особенно продолжительность вегетационного периода. В-третьих, многое зависит от ухода за растением.

Однако массовый такой опыт вряд ли станет: арбуз весом 50 кг интересен как диковинка, но после разрезания он хранится всего один-два дня. Обычной семье из четырех или пяти человек справиться с таким объемом будет трудно. При этом идея арбузов-гигантов не нова. Такие огромные плоды выращивают преимущественно в Астрахани.

Что касается безопасности, вред можно получить и от маленького арбуза, и от большого. Если плод продается в магазине, покупатель получает чек, а продавец понимает: если продукт причинит вред здоровью, ответственность ляжет и на него. А вот приобретать арбузы на рынке или с рук неизвестно у кого рискованно: там плод теоретически могут обработать чем угодно, чтобы он вырос крупнее.