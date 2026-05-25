Агроэксперт Тихонов предупредил о возможных последствиях Эль-Ниньо для сельского хозяйства

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов предупредил о возможных последствиях климатического явления Эль-Ниньо для сельского хозяйства. Об этом написала «Газета.Ru» .

По его словам, это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана поднимается до аномальных значений, может негативно сказаться на производстве и урожае в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Австралии.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщил, что температура вод Тихого океана в сентябре — октябре 2026 года может отклониться более чем на три градуса выше нормы. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком за всю историю наблюдений, сообщили «Известия».

Тихонов заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острым дефицитом влаги. Австралия уже начала выбраковку скота, готовясь к засухе. Латинская Америка рискует оказаться во власти разрушительных наводнений.

Производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на 1–2 миллиона тонн из-за засухи и роста цен на удобрения на 30%. В то же время производство австралийской пшеницы в 2026 году может упасть на 19% — до 29 миллионов тонн против 36 миллионов тонн годом ранее.

В Перу уже ввели режим чрезвычайного положения из-за «прибрежного Эль-Ниньо», жертвами которого стали десятки человек, а стихия разрушила сотни километров дорог.

Локальные кризисы уже отражаются на мировых показателях. В апреле 2026 года индекс продовольственных цен ФАО вырос на 2,3% по сравнению с мартом и достиг 127,4 пункта. Специалисты ожидают дальнейшего усиления ценового давления по мере реализации погодных рисков.