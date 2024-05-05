«50 в час». Россиянам рассказали, когда лучше всего любоваться метеорным потоком Аквариды | 360°

Наука 05 мая 2024, 01:58 «50 в час». Россиянам рассказали, когда лучше всего любоваться метеорным потоком Аквариды Московский планетарий: пик метеорного потока Аквариды придется на ночь на 6 мая РИА «Новости»

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Пик метеорного потока Аквариды придется на ночь с 5 на 6 мая, в этот период ожидается до 50 метеоров в час. Об этом сообщил Московский планетарий.

«С 19 апреля по 28 мая 2024 действует метеорный поток эта-Аквариды или Майские Аквариды. Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2024 года, <…> ожидается до 50 метеоров в час», — рассказали в планетарии.

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Аквариды считаются красивым метеорным потоком, они образовываются пылевым следом от кометы Галлея. Земля попадает в этот «хвост», а сгорающие в атмосфере частицы превращаются в яркие метеоры. Лучше всего их будет видно, если смотреть на юго-восточный горизонт и ориентироваться на Летний Треугольник. Пик приходится на новолуние, поэтому спутник Земли не помешает наблюдать метеоры.