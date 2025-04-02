Звонницу освятили в храме иконы Божией Матери «Державная» во Фрязине

Звонницу — место, откуда будет разноситься колокольный звон, призывающий людей к молитве — освятили в храме иконы Божией Матери «Державная» в городе Фрязино. Храм «Державная» является значимым духовным центром для жителей.

В 2017 году началось его строительство, а в 2020 году храм был освящен. С 2022 года здание находилось на реставрации, и в настоящее время все работы завершены. Церковь рассчитана на 465 прихожан, а общая площадь двухэтажного здания составляет более 500 квадратных метров.

В храме обустроены входная зона с гардеробной для прихожан, помещение храма, солея, помещение алтаря, а для певчих предусмотрен балкон. Богослужения в храме совершаются регулярно в выходные и праздничные дни.

Освящение звонницы стало важным событием для прихожан, символизируя завершение очередного этапа в развитии храма и укрепление духовной жизни общины.