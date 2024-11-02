Известные спортсменки приняли участие в мастер-классе по боксу в Серпухове. Чемпионы по фехтованию, спортивной гимнастике, лыжным гонкам попробовали себя на ринге, ведь главная цель мероприятия — объединить под флагом дружбы разные виды спорта.
Чемпион и призеры Олимпийских игр Яна Егорян, Юлия Ступак и Дарья Нагорная провели встречу с молодыми участницами спортсменками и звездами женского бокса.
В Министерстве физической культуры и спорта добавили, что 25-й чемпионат России по боксу среди женщин пройдет во дворце спорта «Надежда» в Серпухове со 2 по 9 ноября. В турнире примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Звезды спорта приняли участие в мастер-классе по боксу в Серпухове
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