Звезды спорта приняли участие в мастер-классе по боксу в Серпухове

Известные спортсменки приняли участие в мастер-классе по боксу в Серпухове. Чемпионы по фехтованию, спортивной гимнастике, лыжным гонкам попробовали себя на ринге, ведь главная цель мероприятия — объединить под флагом дружбы разные виды спорта.

Чемпион и призеры Олимпийских игр Яна Егорян, Юлия Ступак и Дарья Нагорная провели встречу с молодыми участницами спортсменками и звездами женского бокса.

В Министерстве физической культуры и спорта добавили, что 25-й чемпионат России по боксу среди женщин пройдет во дворце спорта «Надежда» в Серпухове со 2 по 9 ноября. В турнире примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».