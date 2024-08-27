Звезды российского футбола сыграют с командой из Ногинска 31 августа

Фото: Медиасток.рф

Матч «Легенд футбола» с командой из Ногинска пройдет в последний день лета на стадионе «Старт». Игра состоится в рамках проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команду звезд возглавит Дмитрий Аленичев, чемпион Лиги чемпионов и обладатель кубка УЕФА. В составе профессионалов также выступят Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и вратарь Александр Филимонов. Тренером «Легенд футбола» третий сезон подряд является Валерий Гладилин.

Перед матчем звезды проведут разминку и мастер-классы с юными футболистами. Для гостей мероприятия также пройдет развлекательная программа, включая розыгрыш призов.

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