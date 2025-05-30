Звезды российского футбола проведут матч с жителями Подольска 7 июня

Матч звезд российского футбола и жителей Подольска пройдет 7 июня по проекту «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Эта игра станет третьей в новом летнем сезоне проекта, который проводят по инициативе губернатора Московской области. В его рамках профессиональные спортсмены встречаются с любительскими командами из разных городов региона.

На поле стадиона «Подолье» выйдут известные футболисты: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Глушаков, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов. Команду «Легенды футбола» будет тренировать Валерий Гладилин.

Как и на других мероприятиях проекта, в Подольске особое внимание уделят юным спортсменам. Перед матчем легенды футбола проведут мастер-классы для ребят из местных футбольных школ. Также гостей ждут конкурсы, розыгрыши подарков и футбольные развлечения.