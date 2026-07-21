Звезды отечественного футбола сыграли матч с командой Лотошина

«Легенды футбола» впервые приехали в Лотошино, чтобы сыграть с командой местных жителей в рамках пятого сезона проекта «Выходи во двор». Матч состоялся 18 июля на стадионе «Центральный».

Сначала именитые футболисты провели показательные игры с детскими командами, а затем состоялся гала-матч с участием сборной Лотошино, который стал главным событием дня. После первого тайма любители вели со счетом 5:3, но уже после перерыва профи перехватили инициативу и завершили игру со счетом 9:6.

«За эти четыре с небольшим года мы впервые приехали так далеко в Подмосковье, увидели этот небольшой городок Лотошино. Здесь прекрасное поле, отличный стадион, прекрасные люди. Мы провели мастер-класс для юных футболистов. Я посмотрел на их игру, могу сказать, что очень много талантливых ребят», — сказал главный тренер и капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев.