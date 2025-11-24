Звезды мирового бокса провели занятие для спортсменов в Истре

Анатолий Александров — шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира по версии всемирной боксерской организации, двукратный интерконтинентальный чемпион мира по версии всемирного боксерского совета. А Александр Белоусов — мастер спорта, известный супертяжеловес и призер турниров класса «А». Они и стали наставниками юных спортсменов из Истры. Причем мужчины не ограничились теорией, а даже поделились секретами, которые помогли им самим добиться высот в спорте. А еще наглядно продемонстрировали эффективные техники ведения боя, ответили на вопросы каждого спортсмена и дали персональные рекомендации.

Мастер-класс прошел в атмосфере живого диалога и интенсивного обмена опытом. Каждый участник смог на себе прочувствовать методику чемпионов и увидеть тонкости работы на профессиональном уровне.