Звезды медийного баскетбола провели мастер-класс для школьников в Балашихе

На стадионе «Труд» в рамках Балашихинской школьной лиги прошел мастер-класс от звезд баскетбольной команды Dawgs. Мероприятие состоялось перед началом второго раунда «Битвы физруков» и собрало множество юных спортсменов.

Чемпионы России и Европы, обладатели Кубка России и финалисты Media Basket — Юрий Беспалов, Артем Поздняков, Алексей Топорков и Владислав Мелешкин — поделились с участниками своим опытом и профессиональными секретами. Звездные игроки не только рассказали о тонкостях баскетбольного мастерства, но и провели совместную тренировку, позволив школьникам почувствовать себя частью команды.

«Мы рады быть здесь сегодня. Хочется, чтобы каждый получил удовольствие от мероприятия, чтобы болельщики активно поддерживали игроков, а сами матчи дарили всем яркие эмоции», — отметил Алексей Топорков.

Мастер-класс стал важным событием в рамках Балашихинской школьной лиги, концепция которой была разработана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Цель проекта — вовлечь школьников в регулярные занятия спортом и творчеством. Лига включает соревнования по баскетболу, волейболу, футболу и шахматам, а также творческие направления: КВН, танцы, медиапроекты, математические бои и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».