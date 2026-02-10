Звезды лыжного спорта приняли участие в гонке «Уралхим» в Одинцове

Большая эстафета «Уралхим Ski Factory» в парке имени Ларисы Лазутиной собрала легендарных российских лыжников. В гонке участвовали более десяти чемпионов, включая олимпийских призеров и чемпионов мира.

Среди участников были трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, олимпийский чемпион Михаил Иванов, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева и бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева.

Также на трассу вышли Владимир Вилисов, Наталья Сорокина, Николай Панкратов, Алексей Баранник, Наталья Матвеева, Евгения Кравцова и чемпион России Тимур Уриатмкапелли.

Мероприятие стало праздником для поклонников зимних видов спорта и возможностью увидеть на одной трассе спортсменов разных поколений, чьи победы вдохновляют миллионы. Такое собрание чемпионов — редкая возможность для зрителей лично пообщаться с легендами отечественного лыжного спорта.