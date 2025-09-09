Звезды кино приехали в Волоколамск на съемки нового сериала

В Волоколамске проходят съемки нового комедийного сериала «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным, Ольгой Лерман, Гошей Куценко и Виталием Хаевым в главных ролях. Съемки развернусь в центре города.

Один из самых популярных актеров страны Гоша Куценко играет в комедийном сериале роль начальника местной полиции. Сегодня он впервые вышел на площадку в Волоколамске, где его встретила съемочная группа.

По сюжету шоумен, которого играет Максим Лагашкин приезжает в небольшой город рекламировать банк своего друга, но оказывается втянут в криминальную историю. Банк захватывают, хозяин получает ранение, а артист становится подозреваемым.

Расследование ведет майор Надежда (Ольга Лерман), находящаяся на девятом месяце беременности. Ей приходится преодолевать сопротивление начальника полиции в роли Гоши Куценко.

Чтобы раскрыть преступление, героям придется объединить усилия, несмотря на конфликты и личные обстоятельства.