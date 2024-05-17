Звезды хоккея сыграют в Химках в рамках турнира «Золотая шайба» | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 21:53 Звезды хоккея сыграют в Химках в рамках турнира «Золотая шайба» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Гала-матч пройдет в рамках суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Химках 18 мая. На лед выйдут чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, обладатели кубка Гагарина Алексей Морозов, Данис Зарипов, Алексей Жамнов и другие прославленные спортсмены.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 16 команд сражаются за главный трофей турнира «Золотую шайбу». Соревнования проходят среди юношей 15-16 лет и мальчиков 13-14 и 10-11 лет.

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Всего в турнире принимают участие 272 юных хоккеиста. В этом году в суперфинале выступают по четыре команды в четырех возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

Подмосковье в суперфинале представляет команда СШОР «Богородский». Соревнования начались 16 мая, а продлятся до 19.

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