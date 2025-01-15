Звезды хоккея проведут матч с жителями Подольска 18 января

В субботу горожане выйдут на лед со звездами российского хоккея. «Матч легенд», который состоится в Ледовом дворце «Витязь», станет первым в этом году.

Среди звезд хоккея в матче примут участие олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. Капитаном команды станет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Также с легендами российского хоккея на лед выйдут музыкант и солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, ведущая Матч ТВ Наталья Кларк, а также актеры сериала «Молодежка» Иван Мулин и Тимур Ефременков.

Матч начнется 18 января в 10:00.

«Приходите болеть за своих! А в 15:00 оставайтесь поддержать игроков команды „Воевода“. Ребята сыграют с соперниками из „Ермака“ в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги», — пригласил жителей глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.