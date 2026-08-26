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    Звезды футбола сыграют в Домодедове в рамках проекта «Выходи во двор»

    Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

    30 августа в городском округе Домодедово состоится игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». На футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» сборная местных жителей сразится со звездами российского футбола.

    В матче примут участие известные спортсмены: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и другие. Перед игрой профессионалы проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ и поделятся секретами мастерства.

    Все зрители смогут посетить футбольные аттракционы и принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд.

    Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В пятом сезоне уже прошли матчи в Клину, Раменском, Можайске и других городах.

    Программа мероприятия:

    Место проведения: город Домодедово, улица Лунная, строение 27А, футбольное поле образовательного комплекса «Доминанта».