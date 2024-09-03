Звезды футбола сыграют с любительской командой из Лобни 7 сентября

Команда «Легенды футбола» во главе с Дмитрием Аленичевым сыграет с любительской сборной в Лобне 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

На поле стадиона «Москвич» выйдут легендарные футболисты Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов, а ворота команды будет защищать Александр Филимонов. Команду «Легенды футбола» возглавит Валерий Гладилин.

Перед игрой звезды проведут разминку и мастер-классы с юными футболистами. Для зрителей подготовят развлекательную программу с розыгрышем подарков.

Напомним, в рамках проекта «Выходи во двор» команда легенд уже провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.

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