Звезды футбола откроют летний сезон проекта «Выходи во двор» в Коломне 24 мая

В Коломне 24 мая откроется IV летний сезон проекта «Выходи во двор». Стартовый матч пройдет на обновленном стадионе «Авангард». На следующий день «Легенды футбола» продолжат серию, но уже с любительской сборной из Пушкинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта МО.

В составе звездной команды 24 мая в Коломне сыграют: Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов в роли голкипера. В Пушкино 25 мая матч пройдет на поле ФК «Связист». Участники матча — Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. В ворота вновь станет Александр Филимонов. Бессменным наставником «Легенд футбола» является трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как тренер Валерий Гладилин. Поддержать старт приедут спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор Виктор Гусев.

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В программу соревнований включены и активности для зрителей: мастер-классы для детей и автограф сессии, добавляют в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Активности на площадке начнут работать с 10:30. Торжественное открытие запланировано на 12:00. Старт игры в 12:15. Напомним, что за время проведения проекта команда сыграла 35 матчей с любительскими сборными подмосковных округов. В предыдущих сезонах «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения, как бы соперники не старались их обыграть.