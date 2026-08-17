Звездные спортсмены провели финальную тренировку в Подмосковье

На пляже «Осетр» в Зарайске прошла завершающая тренировка сезона проекта «Звездное лето в Подмосковье». Спортивный праздник собрал активных жителей и гостей города.

Участники тренировки могли выбрать занятие по душе: подвижные игры, открытые тренировки, соревнования. Также для всех желающих провели мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В числе звездных гостей были пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, десятикратный чемпион России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России по бобслею Александр Ефимов, чемпион мира по пляжному футболу, двукратный чемпион России Борис Никоноров и другие.

Центральным событием финального фестиваля стал волейбольный матч между звездными спортсменами и сборной жителей и гостей Зарайска. Игра прошла в формате 5х5.

«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, предпочитающих летний отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Проект реализуется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».