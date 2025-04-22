Звездные спортсмены посетят матчи «Финала четырех» школьной лиги Подмосковья

Известные спортсмены станут гостями на «Финале четырех» школьной лиги Подмосковья. Решающие соревнования посетят Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Святослав Лисенков и другие. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта МО.

Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин и трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», чемпион Голландии в составе «Аякса», посол чемпионата мира — 2018 в России Дмитрий Булыкин посетят финал по футзалу. Соревнования состоятся в Щелкове 29 апреля на базе УСК «Подмосковье».

Шахматистов навестит чемпион России до 15 лет по шахматам, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в десятку лучших юных игроков мира, Святослав Лисенков. Турнир пройдет 24 апреля в Балашихе, в усадьбе Горенки.

Финал по волейболу посетят целых пять именитых спортсменов: олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги и Лиги наций, обладатель Кубка мира и чемпион мира среди юниоров Александр Соколов; чемпионка Европы, трехкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, а также чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко и другие.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отмечают, что турнир школьной лиги проходил в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Команды встречались в западной и восточной конференциях. На «Финале четырех» определят абсолютных победителей соревнований.

Расписание турниров и прямые трансляции доступны в официальных аккаунтах школьной лиги во «ВКонтакте» и в Telegram.