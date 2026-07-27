Звездные футболисты сыграют с любительской сборной Зарайска

Команда «Легенды футбола» встретится с любительской сборной городского округа Зарайск в рамках пятого сезона проекта «Выходи во двор». Матч пройдет 1 августа на Зарайском районном стадионе.

В составе команды звезд сыграют такие известные футболисты, как Дмитрий Аленичев (тренер), Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и другие.

Перед матчем легенды футбола проведут мастер-класс для юных спортсменов.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В пятом сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.

Программа мероприятия: - 11:00 — мастер-класс легенд футбола для юных спортсменов; - 12:00 — гала-матч между командой легенд и сборной жителей городского округа Зарайск.

Место проведения: Московская область, город Зарайск, улица Московская, 1Б, Зарайский районный стадион.

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