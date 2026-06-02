Звездные футболисты сыграют гала-матч в Раменском с любительскими командами

Легенды российского футбола встретятся со сборной жителей Раменского муниципального округа на стадионе «Красное знамя» 6 июня 2026 года. Матч пройдет в рамках пятого сезона проекта «Выходи во двор», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На поле выйдут известные спортсмены: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов и другие. Руководить игрой звездной команды будет трехкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.

Перед матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ. Они поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми.

Программа мероприятия:

* 10:00 — футбольная тренировка от профессиональных тренеров проекта, начало работы аттракционов; * 11:00 — мастер-классы со звездами футбола; * 12:00 — церемония открытия; * 12:15 — начало гала-матча.

Для СМИ открыта аккредитация. Чтобы получить доступ, необходимо направить ФИО, наименование СМИ, должность и контактные данные журналиста на электронную почту mosoblsport@list.ru до 15:00 5 июня 2026 года. Дополнительная информация по телефону: +7 915 103 04 69 (Анастасия).

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).