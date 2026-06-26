Серия спортивных тренировок и мастер-классов пройдет на пляжах Подмосковья

На пляжах Подмосковья 4 июля стартует серия спортивных тренировок и мастер-классов «Звездное лето в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Организаторы подготовили для любителей пляжного отдыха насыщенную программу. Участников ждут разминка и мастер-классы от именитых спортсменов, подвижные игры и интерактивные развлечения для всей семьи. Также пройдут волейбольные матчи между командой звездных гостей и сборной местных жителей. Кроме того, участников ждут розыгрыши призов и автограф-сессия с известными спортсменами.

Фестиваль пройдет на трех пляжных локациях Подмосковья: в Солнечногорске на набережной озера Сенеж (4 июля), в Ногинске на пляже «Черноголовский пруд» (11 июля) и в Зарайске на пляже «Осетр» (25 июля). Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Среди звезд — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, российская регбистка Дарья Норицына и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Мастер-классы также проведут спортсменки из женского клуба «Заречье-Одинцово» и их главный тренер Наталья Урядова.

Проект «Звездное лето в Подмосковье» реализуется при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Следите за новостями министерства в Telegram, VK и МАХ.