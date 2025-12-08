Звездная корова Шабера из Воскресенка ушла в «декрет» перед рождением телочки

В племенном хозяйстве АО «Воскресенское» корова Шабера, признанная самой продуктивной в России, перешла на сухостой и отправилась в «декретный отпуск». На протяжении двух месяцев она будет отдыхать в специальном загоне перед предстоящими родами, что является критически важным периодом для ее здоровья и здоровья будущего потомства.

Главный зоотехник и селекционер АО «Воскресенское» Николай Пермяков подчеркнул важность этого времени для коровы, которая должна подготовиться к новой лактации и будущим рекордам. Шабера уже успела прославиться благодаря своим рекордным удоям, которые принесли хозяйству победы на региональной выставке «Звезды Подмосковья» и всероссийской «Золотая осень». За 305 дней первой лактации она произвела почти 23 тонны молока, что в три раза превышает средние показатели по молочным хозяйствам Московской области.

Генетический материал Шаберы оцифрован и сохранен на специальном чипе в лаборатории «Мираторг Генетика». Ветеринарный врач АО «Воскресенское» Иван Нигреев отметил, что корова чувствует себя прекрасно: «Она бодра, активна и хорошо ест. Патологий не выявлено, ожидаем здорового приплода». Ультразвуковое исследование показало высокую вероятность рождения телочки.

АО «Воскресенское» является одним из лидеров молочной отрасли Подмосковья с общим поголовьем 1750 коров, из которых 814 — дойные. Основная порода — голштино-фризская, славящаяся высокой молочной продуктивностью.