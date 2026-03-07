Звездная команда «Легенды хоккея» победила в гала-матче в Солнечногорске

Первый весенний матч в этом сезоне команда «Легенды хоккея» провела в Солнечногорске. В итоге звездная дружина одержала победу над сборной Солнечногорска со счетом 6:3.

На центральном катке Солнечногорска вызов местным жителям бросили настоящие легенды: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и СССР Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, обладатель Кубка Континента Евгений Артюхин и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

«Проект «Выходи во двор» — это очень важная история для всей Московской области. Мы начинали сами все именно со двора. Сейчас на матчи приходят зрители, юные спортсмены с родителями», — отметил Виталий Прохоров.

Участие в мероприятии также приняли специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Для болельщиков и гостей матча была организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. В рамках традиционного мастер-класса Сергей Коньков поделился секретами хоккейного мастерства с юными хоккеистами.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела порядка 40 матчей с любительскими коллективами из городских округов Подмосковья. В общей сложности игры проекта посетили более 60 тысяч зрителей. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).