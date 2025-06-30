Звезда Мари Краймбрери выступила перед выпускниками в Балашихе

Выпускной вечер для старшеклассников прошел в усадьбе Горенки в Балашихе, в этом году школы города закончили 2384 ученика. Главным подарком для выпускников стало выступление певицы Мари Краймбрери.

Исполнительница покорила школьников своими хитами и танцами в сопровождении балета. Одиннадцатиклассники были рады ее выступлению и поддержали звезду аплодисментами. Мари Краймбрери спустилась со сцены и исполнила песню прямо перед толпой выпускников.

Для гостей праздника также выступали цирковые артисты в исторических костюмах и кавер-группа «Первый Балъ Наташи Ростовой». Ведущим мероприятия стал ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич. Все арт-площадки и фотозоны оформили в русском стиле.

Ежегодно торжественное прощание со школой в городе Балашиха объединяет тысячи выпускников и их членов семьи.