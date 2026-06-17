Звенигородский сквер благоустроят в Одинцове

В Одинцовском округе подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Сквер в микрорайоне Южный в Звенигороде вошел в число победителей и будет обновлен в 2027 году.

За общественное пространство в микрорайоне Южный жители округа отдали более 20 тысяч голосов. Территория расположена у дома № 21 по улице Радужной и ранее находилась в запущенном состоянии. Здесь находилось заброшенное здание, которое позже снесли, после чего участок освободили для будущего благоустройства.

Проект предусматривает создание зоны отдыха с пешеходными дорожками, местами для спокойного досуга и современным освещением. Также планируется установка малых архитектурных форм и дополнительное озеленение территории. Отдельно рассматривается возможность обустройства скейт-площадки для подростков.

«Сквер в микрорайоне Южный давно нуждается в обновлении. Его развитие станет важным шагом для создания комфортной городской среды и новых возможностей для отдыха жителей», — говорится в сообщении организаторов.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его проводили при участии партии «Единая Россия» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.