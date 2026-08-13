Звенигородский музей-заповедник пригласил жителей на творческие мастер-классы

В Звенигороде пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Участники научатся работать с холодным фарфором и создавать объемные картины. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

16 августа в Культурном центре Любови Орловой пройдет мастер-класс «Яблочный спас». Посетителей научат лепить из холодного фарфора миниатюрные яблоки, а также другие фрукты и овощи и раскрашивать их. Начало в 15:00. Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно купить на сайте музея-заповедника.

22 августа в Звенигородском манеже участников ждет мастер-класс «Лимонадное настроение». В этот раз посетители создадут необычное тактильное произведение искусства с объемными элементами. Главным мотивом работы станет сочный натюрморт с цитрусами. Начало в 14:00. Возрастное ограничение: 12+. Билеты также доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.