Звенигородский музей проведет экскурсию по чеховским местам

В воскресенье, 2 августа, Звенигородский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Одинцовского округа на пешеходную экскурсию, посвященную Антону Чехову. Участники смогут пройти по местам, связанным с жизнью и работой писателя, а завершится программа театральной постановкой.

Экскурсия начнется у памятника Антону Чехову на улице Московской. Далее маршрут пройдет через городской парк и Малиновый овраг к больнице, где будущий классик русской литературы работал в начале своей врачебной практики.

Участники узнают, когда Чехов впервые приехал в Звенигород, с какими событиями была связана эта поездка и какое литературное произведение появилось после знакомства с городом. Особое внимание будет уделено периоду, когда писатель совмещал литературное творчество с медицинской деятельностью, помогая пациентам местной больницы.

Финальной точкой маршрута станет территория больницы, где гостей ждет показ моноспектакля по рассказу Антона Чехова «Выигрышный билет».