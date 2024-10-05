Звания «Почетный работник образования РФ» удостоили 6 учителей из Красногорска

Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске отметили День учителя. Более 40 педагогам вручили благодарственные письма и грамоты, еще шести — звание «Почетный работник сферы образования РФ».

«Педагогом я решила стать с самого детства. Можно проследить развитие этой идеи от воспитателя детского сада до школьного учителя. Были сомнения, преподавателем какого предмета быть, но мой классный руководитель Малкова Юлия Александровна, известный педагог в Красногорске, определила уже мой дальнейший путь — я стала учителем русского языка и литературы», — поделилась Светлана Глаголева.

В числе участников была и Светлана Глаголева — преподаватель русского языка и литературы в лицее № 4.

Для педагогов организовали ярмарку народных товаров местных мастеров с уникальными украшениями и игрушками ручной работы, а также тематическую фотозону.

Более 400 педагогов получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства просвещения России, главы муниципалитета, окружного Совета депутатов и местного профсоюза образования. Звания «Почетный работник образования РФ» удостоили шесть учителей.

«Спасибо вам большое за ваш труд, за самоотдачу. Уверена, что вы точно любите свою профессию. Мира вам, крепкого здоровья вам и вашим семьям, чтобы вам всегда было радостно и на работе, а дома вас встречали любящие сердца ваших родных. Крепкого здоровья!» — поздравила учителей первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

За последние три года в Красногорске построили 34 детских сада и 17 школ. Опора образования — учителя и воспитатели, поэтому для них организовали праздничный концерт с песнями, театрализованными представлениями и танцами.

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