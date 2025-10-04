Звание «Почетный работник образования» присвоили 4 педагогам в Можайске

Торжественное мероприятие прошло в Можайском культурно-досуговом центре. Еще четырем педагогам присвоили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Педагогов поздравили с Днем учителя первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

«Разрешите от всей души сказать вам спасибо за ваш нелегкий труд! Вы ведете детей по жизни 11 лет, сопровождаете в начинаниях, помогаете, направляете. Это настоящая служба. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, любви и мира», — с такими словами к присутствующим обратился Алексей Сперанский.

Во время концерта звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоили четырем педагогам — директору школы «Гармония» Янине Кочергиной, учителю гимназии № 4 Алевтине Алексеевой, заместителю директора школы «Перспектива» Ларисе Афанасьевой и учителю начальных классов школы № 1 Наталье Ломакиной.

Еще ряду педагогов вручили почетные грамоты Министерства просвещения России и Министерства образования Московской области. Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова передала знак «За труды» Андрею Котенко, заместителю директора Дома детского творчества. Она также вручила учителям почетные грамоты и благодарственные письма от областного парламента.

Особое внимание уделили молодым специалистам. Первые профессиональные поздравления и цветы получили 15 учителей. Всего в 2025 году в округе трудоустроили 23 преподавателя.

В конце церемонии наградили ветеранов педагогического труда. Поздравительные слова для них произнесла председатель местной профсоюзной организации образования Татьяна Копытина.

Воспитанники детских садов, хореографических коллективов «Кнопочки» и «Линия танца», а также солисты Можайского культурно-досугового центра представили творческие номера.