Зубцовскую библиотеку в Богородском округе отремонтируют к середине декабря

Основные работы по реконструкции библиотеки в деревне Зубцово завершились. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории. Открытие планируется в средине декабря.

Совсем скоро для жителей деревни Зубцово произойдет радостное и долгожданное событие — открытие библиотеки после ремонта. Это здание дореволюционной постройки. Точную дату возведения строения сказать сложно, но по характерным деталям — это 1892–1898 года.

После революции здесь располагалась деревенская школа. Восстанавливать объект начали два года назад в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

За это время были проведены работы по укреплению фундамента и обновлению кровли. Произведен монтаж систем электроснабжения, установлены новые окна.

Около библиотеки высадили газон, посадили дополнительно березы и создали живое ограждение из кустов кизильника блестящего.

Местные жители ждут с нетерпением, когда родная библиотека вновь гостеприимно распахнет свои двери, ориентировочная дата открытия библиотеки — середина декабря.

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