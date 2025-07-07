Зрительный зал в ДК «Исток» в Серпухове оборудуют современной техникой

Благодаря народной программе «Единой России» в Серпухове продолжается модернизация Дворца культуры «Исток». Особое внимание при обновлении уделят зрительному залу, его оснастят самым современным оборудованием.

Там установят новую навесную, световую, звуковую технику. Зал оборудуют современной системой вентиляции.

Во Дворце культуры «Исток» уже выполнили штукатурные и шпаклевочные работы, там восстановили основные перегородки, полностью обновили потолки. Вместе с этим специалисты приступили к замене отопительной системы и электромонтажу. В здании также полностью поменяют окна. Каждый день на площадке работают от 40 до 60 человек.

Завершить ремонт планируют до конца этого года, сдадут дворец культуры в эксплуатацию в первом квартале 2026-го.

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