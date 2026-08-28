Зрительный зал Дома культуры «Солнечный» отремонтировали в Одинцове

В зале полностью заменили потолочные панели и установили новый каркас. Вместо старых светильников смонтировали современные встроенные светодиодные приборы. Они обеспечивают равномерное освещение без мерцания и при этом потребляют меньше электроэнергии.

Отдельное внимание уделили акустике. На стенах появились специальные реечные панели, которые помогают поглощать лишний звук и уменьшают эхо. Благодаря этому речь артистов со сцены должна быть хорошо слышна даже зрителям на последних рядах, а музыкальные выступления — звучать чище. Стены дополнительно покрасили, а старое напольное покрытие заменили на износостойкий ковролин.

После ремонта зал сможет принимать театральные постановки с более сложным техническим оснащением, концерты классической музыки и фестивальные программы.

Работы в ДК на этом не заканчиваются. В планах — обновить покрытие сцены и занавес, а также привести в порядок фасад и кровлю здания.