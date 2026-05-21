Зрители в Ступине увидят выступление команды мотофристайла FMX13

23 мая в городе Ступино на центральной площади перед Дворцом культуры выступит команда профессиональных райдеров FMX13. Зрители увидят, как спортсмены будут исполнять акробатические трюки на мотоциклах в воздухе. Среди номеров будут головокружительные сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие элементы.

Под руководством самого титулованного райдера России Алексея Колесникова команда FMX13 покажет свое мастерство. Основатель команды Алексей Колесников исполнит один из самых сложных трюков в дисциплине мотофристайла — сальто на багги.

Во время пауз между выступлениями спортсменов зрителей будет радовать музыкой музыкант, певец и композитор Вахтанг — восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, город Ступино, проспект Победы, 18/43. Вход свободный, 6+.

Подробную информацию о выступлениях команды мотофристайла FMX13 в Подмосковье можно найти на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.